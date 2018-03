Aviso amarelo de agitação marítima vai passar a vermelho

A Proteção Civil pede especial atenção para as zonas ribeirinhas na bacia do Rio Tejo e do rio Vouga em Águeda, mas também na zona do Douro e Tâmega.



No litoral, a meteorologia prevê agitação marítima intensa em toda a costa com ondas que podem chegar aos 14 metros.



Já as rajadas de vento podem atingir os 100 quilómetros por hora.



Há ainda previsão de queda de neve para Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu.



A Proteção Civil dá pormenores.