Aviso de agitação marítima para dez distritos e grupo oriental dos Açores

Os distritos visados foram: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e o grupo oriental dos Açores., a maioria inundações e quedas de árvore.O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.A circulação na ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, Santarém, vai continuar interdita até que as condições de segurança estejam verificadas, decidiu a Proteção Civil local.

Mondego é a principal preocupação



Na última informação emitida, a Autoridade Nacional de Proteção Civil revelou que os caudais dos rios estão a "", mantendo-se apenas a situação da zona do baixo Mondego, no distrito de Coimbra, como a mais preocupante.O talude esquerdo do leito periférico direito do Rio Mondego, em Montemor-o-Velho, colapsou na noite de domingo, no local onde poucas horas antes tinha sido identificado um aluimento de terras, disse o presidente da câmara de Montemor-o-Velho.Em declarações aos jornalistas, Emílio Torrão confirmou o colapso do talude esquerdo, numa extensão de 50 metros, bem como o transbordo de água para aquele canal a partir dos campos agrícolas que estão alagados, cerca de meio quilómetro a montante da ponte das Lavandeiras, na povoação de Casal Novo do Rio, que está a ser defendida através de uma barreira de pedras e sacos de areia, ali colocada por meios da Proteção Civil municipal.Emílio Torrão disse ainda que a situação do colapso "" após ter pedido ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que a EDP pudesse suspender as descargas na barragem da Agueira - pedido que, garantiu o autarca, "".

O Mondego é mesmo a situação que merece mais preocupação, como disse na última noite o comandante operacional da Proteção Civil, Duarte da Costa.

Em Montemor-o-Velho, na localidade de Casal Novo do Rio, localidade que poderá ser uma das primeiras atingidas em caso de inundação, um casal recusou sair de casa e diz estar tranquilo com o que poderá acontecer, como disseram ao jornalista da Antena 1, Joaquim Reis.

Buscas em Castro Daire e circulação ferroviária

Entretanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil informou que as buscas pelo homem desaparecido no Rio Paiva, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, "serão retomadas nos próximos dias, "assim que existirem condições de segurança".



, no concelho de Castro Daire, onde ocorreu um aluimento de terras, junto ao rio Paiva.

A circulação ferroviária na linha do Norte foi restabelecida nos dois sentidos, mantendo-se as restrições de velocidade, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).