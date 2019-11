Avó brasileira de gémeas da Amadora critica decisão de juíza portuguesa

A juíza de família e menores entende que a avó materna não é a progenitora e diz que, atenta a relação afetiva existente entre os pais e as filhas, o projeto de vida das crianças não passa, de momento, por confiá-las à guarda da avó residente no Brasil.



A família brasileira ficou indignada.



Numa entrevista em exclusivo ao sexta às 9, via skype, a avó considera que Portugal está a falhar, uma vez mais, e a hipotecar o futuro de duas crianças de 11 anos, que foram descobertas em agosto, sem nunca terem ido à escola.