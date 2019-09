Azeredo Lopes acusado pelo MP de abuso de poder e pede proibição de exercício de cargos públicos

Azeredo Lopes negou sempre ter informações sobre Tancos. - Foto: Reuters

Os procuradores atribuem-lhe dois crimes de abuso de poder, um de denegação de justiça e outro de prevaricação.



O ministério Público acusa no total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.



Azeredo Lopes é o único político acusado no processo e o Ministério Público pede a proibição de exercer no futuro funções públicas.