Azeredo Lopes disponível para ser ouvido no DCIAP

RTP25 Out, 2018, 14:40 / atualizado em 25 Out, 2018, 15:30 | País

O antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes afirmou em interrogatório que informou o ex-ministro da Defesa da alegada encenação da recuperação do material furtado em Tancos, em outubro do ano passado. "O Ministério Público, no âmbito de qualquer inquérito e das suas competências, fará todas as diligências que considerar necessárias à descoberta da verdade", afiançou a Procuradoria-Geral da República, em resposta à Lusa.





O ex-ministro poderá ser chamado a depor no âmbito da Operação Húbris, que investiga o furto do material militar em Tancos, mas a Procuradoria Geral da República afirma que, até agora, não foi pedida qualquer inquirição.

Azeredo Lopes sempre negou "categoricamente" ter tido conhecimento do encobrimento e agora mostra-se disponível para esclarecer qualquer dúvida.

"Face às notícias de hoje sobre o chamado caso de Tancos, contactei o DCIAP, tendo manifestado, "com respeito pleno pela autonomia decisória da PGR [Procuradoria-Geral da República], a minha total e completa disponibilidade e interesse em ser ouvido pela investigação deste caso", disse José Azeredo Lopes, numa declaração enviada à Lusa.

Na mesma declaração, José Azeredo Lopes acrescentou que reitera tudo o que afirmou "até à data" sobre aquele caso.



O que diz António Costa

Informado por WhatsApp?

Em reação ao testemunho do antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes, de que o ex-ministro da Defesa sabia da alegada encenação da recuperação do material furtado em Tancos, em outubro do ano passado, o primeiro-ministro recusou comentar questões de investigação criminal. Em nota enviada à redação da RTP, exigiu que "eventuais cúmplices e encobridores" sejam responsabilizados."O PM não comenta questões objeto de investigação criminal. Limita-se a desejar que as autoridades competentes com a maior brevidade possível, esclareçam cabalmente o ocorrido, responsabilizando os autores do furto e seus eventuais cúmplices e encobridores, sejam quem forem", refere o texto.



De acordo com informações dos jornais Público e Correio da Manhã, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes garantiu sob interrogatório que informou o então ministro sobre a encenação.

O tenente-general Martins Pereira mantém que recebeu das mãos do então diretor da Policia Judiciária Militar, Luís Vieira, e do porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, um memorando sobre a operação de encobrimento, que permitiu recuperar parte do armamento.

No interrogatório de quarta-feira, Martins Pereira disse que passou esta informação a Azeredo Lopes através da rede social WhatsApp e, de acordo com o Público, já colocou o seu telemóvel à disposição dos investigadores, para perícias.

Martins Pereira foi interrogado como testemunha e não foi constituído arguido.



O Ministério da Defesa garantiu já que não existem quaisquer documentos nos arquivos que comprovem as alegações do tenente-coronel.

O ministro da Defesa Azeredo Lopes demitiu-se do cargo a 12 de outubro, na sequência da investigação ao furto de armas em Tancos e para evitar o desgaste causado às Forças Armadas.









Sempre negou ter tido qualquer conhecimento da encenação da descoberta das armas furtadas a 18 de outubro de 2017. Dois dias antes da demissão, o advogado de Martins Pereira entregou o memorando em causa à Justiça.





O documento que circula na Comunicação Social não parece coincidir contudo com aquele que chegou às mãos do tenente-coronel, de acordo com uma investigação do Sexta às 9.