Azeredo Lopes soube do memorando mas não o transmitiu ao primeiro-ministro

Ouvido na Comissão de Inquérito ao caso Tancos, a decorrer esta terça-feira, o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes confirmou que teve conhecimento do documento. No entanto, garantiu que não transmitiu essa informação ao primeiro- ministro.



"Tive conhecimento disso e não transmiti ao Sr. Primeiro-ministro, pelo contexto muito particular em que este conhecimento (...) se verificou", assegurou Azeredo Lopes.



O ex-governante ressalvou que foi "informado do essencial" do documento, a 20 de outubro de 2017, através do seu ex-chefe de gabinete, general Martins Pereira, dois dias depois da recuperação do material furtado pela PJM, e que registou que havia um "informador" que impunha determinadas condições para revelar o local onde estava o material furtado.



"O que me foi transmitido ou nesse dia ou no dia a seguir, era que havia um informador que não podia ser identificado, e que essencialmente o que se tinha pedido era que estivesse alguém na margem sul para receber um telefonema com indicação do local onde se encontravam as armas", relatou.



Relativamaente à questão de o seu ex-chefe de gabinete lhe ter enviado o memorando, Azeredo Lopes respondeu que não tem "nenhuma memória de alguma vez ter visto fisicamente este documento".



José Azeredo Lopes disse ainda que não tinha conhecimento de qualquer "investigação paralela" da PJM e que quando foi informado, através do general Martins Pereira, que o material tinha sido recuperado, "ficou muito satisfeito".