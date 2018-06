Bacalhau. Procura aumenta e quotas encolhem

Foto: Miguel Santos/facebook/DR

Entre os consumidores, os portugueses permanecem no topo da procura mundial deste peixe. Cerca de 60 por cento do bacalhau consumido vem da Noruega.



A redução das quotas de captura e o aumento da procura têm impacto no preço do bacalhau, como constatou a reportagem da Antena 1 em Alesund, de visita à maior fábrica norueguesa.