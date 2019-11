Bactéria 2E.coli" detetada em suplemento alimentar vendido em farmácias

Trata-se de um produto à base de canábis com propriedades terapêuticas.



A descoberta aconteceu após análise do óleo que se encontra dentro das cápsulas do suplemento.



A denúncia foi feita pelo Observatório Português de Canábis Medicinal.



A bactéria 'E. Coli' pode causar infeções intestinais e infeções urinárias.



Além da 'E. coli' foi detetada uma bactéria cutânea.