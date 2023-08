Baião. Um dos quatros bombeiros feridos em capotamento está em estado grave

Ismael Marcos - RTP

Em declarações aos jornalistas, o comandante regional do Tâmega e Sousa avançou que as restantes três vítimas foram consideradas ligeiras. Aguarda-se, agora, mais informação hospitalar "sobre o evoluir da situação clínica destas vítimas", afirmou Sérgio Barros.



O responsável explicou que os quatro operacionais foram resgatados com o apoio das equipas de salvamento dos bombeiros e socorridas depois pelo INEM, passando a ser transportadas para o Hospital de Penafiel.



As vítimas têm entre 25 e 46 anos.



Há um processo de investigação em curso, não sendo ainda possível avançar a causa do acidente. "Foi um acidente que resultou de uma manobra perfeitamente normal de movimentação de um veículo de combate a incêndios no combate de operações", adiantou, porém, o comandante Sério Barros.



Pouco depois do acidente deslocaram-se ao local ambulâncias, veículos do INEM e um helicóptero.