Bairro da Jamaica. Cafés fecham as portas ainda esta quinta-feira

A ordem de encerramento é imediata e para as próximas duas semanas.





O presidente da Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos, Salimo Mendes, refere que estes ajuntamentos no bairro se devem principalmente ao facto de todos os cafés das redondezas estarem fechados.

Já na passada terça-feira Salimo Mendes tinha revelado à rádio pública que os cafés do Bairro da Jamaica eram locais de risco, devido às aglomerações que se verificavam.





Salimo Mendes volta a dizer que as pessoas do bairro são muito pobres, não podem comprar máscaras e a vulnerabilidade é enorme.



Fonte da autoridade local de saúde do município revela à Antena 1 que os cafés do Bairro da Jamaica vão agora ser obrigados a fechar e ficar interditos durante duas semanas. Uma forma de evitar novos casos de contágio pelo novo coronavírus.



No entanto o presidente da Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos diz que ainda não recebeu esta informação e que para já os cafés continuam em funcionamento.



A Antena 1 já contactou a Câmara Municipal do Seixal, para obter mais esclarecimentos, mas para já não há comentários a esta medida para impedir aglomerações neste bairro.