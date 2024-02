Baixas de polícias no sábado. "Não foi um ato de insubordinação" diz Associação da GNR

Junto ao Ministério da Administração Interna juntou-se durante a amanhã uma manifestação espontânea de elementos da PSP e da GNR, a par da reunião de emergência do ministro com os comandos de ambas as corporações.

Em análise, as declarações sobre a falta de policiamento das urnas no dia das eleições legislativas, e as baixas metidas pela maioria dos polícias destacados para manter a segurança dentro de estádios de futebol, no estádio do FC Porto e em Famalicão.



Aqui o jogo teve de ser adiado e houve desacatos no exterior.



José Miguel, vice.presidente da Associação de Profissionais da Guarda, sublinhou que o que sucedeu quanto às baixas "não foi um ato de insubordinação" mas sim "um acidente de percurso".



A repórter da RTP, Ana Raquel Leitão, está a acompanhar a reunião e a manifestação.