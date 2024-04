Estão a ser emitidas cerca de 350 baixas médicas por dia fora dos centros de saúde. Um mês depois da entrada em vigor do novo regime, que permite passar baixas no setor privado e urgências do SNS, mudam igualmente as regras de fiscalização. A partir de agora quem estiver de baixa vais estar sujeitos a várias fiscalizações e mais apertadas.