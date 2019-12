Baixo Mondego. Mantém-se risco de inundações apesar da descida das águas

Ainda há riscos de inundação no Mondego apesar da descida das águas. Está descartada a hipótese de nova rutura nos diques mas ainda vai demorar algumas semanas até se retomarem todas as condições de segurança na Bacia do Mondego, particularmente em Montemor-o-Velho.