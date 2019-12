Baixo Mondego. Nível das águas diminui lentamente

O nível das águas no Baixo Mondego está a baixar consideravelmente mas vai demorar alguns dias até se normalizar a situação. As autoridades dizem que para o rio voltar a estar no leito normal, o caudal tem de estar abaixo dos 500 metros cúbicos por segundo, sendo que nesta altura está ainda nos 575.

.

Os sinais positivos estão a ser comprovados pelas populações das zonas ribeirinhas, desde logo a de Lavariz.

Forçados a sair das casas no ínicio da semana, os moradores conseguiram fazer limpezas, recuperaram animais e até acederam aos limites dos campos até agora totalmente inundados.

.

Ainda há, no entanto, estradas cortadas e troços ferroviários danificados,... situações que o Presidente da República vai ver de perto no próximo sábado.