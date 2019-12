Baixo Mondego volta a viver situação de cheias similar a 2001

Em 27 de janeiro de 2001, a força das águas do Mondego levou pela frente uma parte do dique da margem esqueda do rio, junto à povoação de Ribeira de Frades. Foi assim sem qualquer aviso, apanhando a todos de surpresa. A água levou tudo e deixou muitos sem casa.

Em Pereira do Campo a população ficou alerta durantre vários dias.



O então primeiro-ministro António Guterres visitou o local e anunciou medidas de excepção para a reconsbtrução do sistema de diques que colapsou e todo o restante que em alguns locais já apresentava problemas graves. Prometeu medidas de excepção para evitar que um novo colapso dos diques se voltasse a repetir.



Dezoito anos depois, muitas das obras ficaram por fazer e outras estavam agora em curso.