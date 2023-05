Banco Alimentar. Campanha de recolha de alimentos decorre este fim-de-semana

Foto: António Antunes - RTP

Começou esta manhã mais uma campanha do Banco Alimentar Contra a Fome. Em todos os supermercados do país estão distribuídos mais de 40 mil voluntários. Os pedidos de ajuda no início do ano duplicaram em relação ao mesmo período do ano passado.