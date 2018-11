Partilhar o artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha Imprimir o artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha Enviar por email o artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha Aumentar a fonte do artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha Diminuir a fonte do artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha Ouvir o artigo Barco com seis pescadores deteta água a bordo e é apoiado pela Marinha

Tópicos:

Aérea,