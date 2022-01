Bares e discotecas reabriram escaldados com "falsas partidas" anteriores

Para tentar atrair clientes e garantir a segurança de todos, os proprietários tiveram de fazer algum investimento em testagem. Mas não foram todos: no Porto e em Lisboa a noite da reabertura contou com várias pistas de dança vazias e vários proprietários que decidiram não abrir.