Bares e restaurantes da Madeira contestam medidas de restrição

Foto: RTP

Na Madeira, o recolher obrigatório prolonga-se até dia 15 de janeiro. Entre as onze da noite e as cinco da manhã é agora também proibido circular na via pública tanto na ilha da Madeira, como na ilha do Porto Santo. Os bares e os restaurantes têm de fechar às 22h00. Uma situação que está a provocar insatisfação junto ao setor.