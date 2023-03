Barreira fluvial em Alcoutim deverá ser removida até à próxima semana diz Associação

A Associação Natureza de Portugal (ANP) planeia concluir no final da próxima semana os trabalhos de remoção do açude de Galaxes, uma barreira fluvial obsoleta situada na ribeira de Odeleite, no concelho de Alcoutim, disse fonte associativa.