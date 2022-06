Barreiro. Urgências de obstetrícia vão fechar e grávidas serão encaminhadas para outros hospitais

Devido à falta de profissionais para assegurar o serviço, desde as 9h00 da manhã que grávidas com mais de 24 semanas e situações urgentes estão a ser encaminhadas para outros hospitais.





Isto porque, neste momento, apenas dois médicos asseguram o serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Barreiro, situação que já no fim de semana se revelou grave, com grávidas a serem atendidas nos corredores das instalações.