Barrigas de aluguer. Especialistas dizem que chumbo perpetua discriminação e negócios privados

O chumbo dos juízes do Constitucional trava o sonho de Joana Freire que nasceu sem útero.



Não tem dinheiro para recorrer a barrigas de aluguer no estrangeiro como têm feito muitos casais portugueses. E os que podem pagar vão continuar a fazê-lo em clínicas de Israel, Ucrânia e Estados Unidos que cobram entre 50 e 100 mil euros, discriminação contínua dizem os especialistas.



O novo diploma aprovado em julho incluiu algumas salvaguardas depois do Constitucional ter chumbado a lei 2018 por não contemplar o direito da mulher que cede a barriga se arrepender até entregar a criança.



Enviado pelo presidente da republica há três semanas para fiscalização preventiva tem chumbo repetido. Não surpreende mas desilude os especialistas.



Os especialistas falam de um jogo político dececionante de evitar compromissos em matérias polémicas mas fundamentais e assim lesar dezenas de casais inférteis que teriam resposta com este tratamento.