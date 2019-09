Barrigas de aluguer. Parlamento "deve resolver" inconstitucionalidades

Pedro A. Pina - RTP

Os juízes do Constitucional chumbaram pela segunda vez a lei das "barrigas de aluguer".



Os juízes disseram que a lei não prevê um período de arrependimento à gestante após o nascimento da criança, considerando que há direitos que não estão salvaguardados.



A presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Carla Rodrigues, diz que o novo Parlamento vai ter de resolver o problema.



A reacção da presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Carla Rodrigues, diz que o Parlamento é responsável por acabar com o que considera uma injustiça





O Tribunal Constitucional chumbou esta quarta-feira duas normas de alteração à Lei da Procriação Medicamente Assistida, após um pedido de fiscalização preventiva suscitado pelo Presidente da República.







O TC argumenta que não estão salvaguardados os direitos da gestante.