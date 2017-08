Basílio Horta envia condolências a familia de vitimas portuguesas

Lusa 19 Ago, 2017, 15:23 | País

"À família enlutada apresento as minhas mais sinceras condolências", escreveu Basílio Horta, numa nota a ser publicada no Facebook, após ter confirmado com o Secretário de Estado das Comunidades que as duas vítimas portuguesas eram de Sintra.

O autarca comparou o ataque terrorista a uma "besta" que "atacou impiedosa nas Ramblas em Barcelona" e defendeu que "este terror sem rosto tem de ser derrotado com a única resposta possível", ou seja, "sem medo".

A este propósito, Basílio Horta citou ainda Churchill para dizer: "Lutaremos. Lutaremos com redobrada confiança. Nunca nos renderemos".

Espanha foi esta semana alvo de dois ataques terroristas, em Barcelona e em Cambrils, na Catalunha, que fizeram 14 mortos e 135 feridos, com a utilização de viaturas que atropelaram pessoas indiscriminadamente.

A lista de vítimas mortais do ataque em Barcelona inclui duas portuguesas, uma mulher de 74 anos, residente em Lisboa, e a sua neta, de 20.

Segundo o secretário de Estado das Comunidades, as duas portuguesas tinham chegado poucas horas antes à cidade para umas férias e decidiram dar um passeio nas Ramblas.

Em Barcelona, o ataque ocorreu na quinta-feira à tarde, nas Ramblas, uma avenida muito frequentada por turistas.

Na madrugada de sexta-feira, cinco homens num automóvel atropelaram um grupo de pessoas em Cambrils, uma estância balnear a cerca de 100 quilómetros de Barcelona, fazendo um morto e cinco feridos.

Os dois ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh).