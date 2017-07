Bastonária dos Enfermeiros alerta para a falta de segurança nos blocos de parto

Foto: Direitos Reservados

A bastonária explica que devido ao protesto dos enfermeiros, os blocos de parto que estão a funcionar não garantem todas as questões de segurança e “espera que não haja nenhuma desgraça”, diz.



Ana Rita Cavaco diz também que este protesto vai continuar até que estes profissionais recebam de acordo com as funções que executam.



A bastonária, contrariamente à opinião do ministro da Saúde, diz que este protesto não é ilegal. Diz também não compreender a posição do ministro face a outras situações que tem vindo a acontecer nesta área.