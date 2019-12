Bastonária dos Enfermeiros assinala emergência no SNS

“Chegamos ao fim da linha. Não há mais espaço para desculpa”, declarou Ana Rita Cavaco na tomada de posse para novo mandato. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros não hesita em falar de uma situação de emergência no Serviço Nacional de Saúde.



A bastonária refere que o país precisa que as ordens profissionais do sector da saúde sejam, mais do que nunca, o garante da segurança, da qualidade dos serviços prestados e da dignidade dos profissionais.





Ana Rita Cavaco declara ainda que todos os dias recebe queixas de problemas nos serviços no SNS e traça um cenário de emergência.





“O tempo é de emergências. Chegámos ao fim da linha. Não há mais espaço para desculpa, retórica política ou desculpas pessoais”, afirma.