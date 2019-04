Partilhar o artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância Imprimir o artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância Enviar por email o artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância Aumentar a fonte do artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância Diminuir a fonte do artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância Ouvir o artigo Bastonária dos Enfermeiros não se mostra surpreendida com pedido de sindicância