Bastonário da Ordem dos Médicos convoca o fórum médico

Lusa

A garantia foi deixada, esta sexta-feira, à margem de uma iniciativa na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.



O bastonário da Ordem dos Médicos voltou a lembrar que a situação da urgência pediátrica do hospital Garcia de Orta, em Almada, ainda esta por resolver.



Miguel Guimarães diz que o Ministério da Saúde continua a ignorar os problemas do setor, mesmo depois das reuniões, desta semana, com a Ordem e com os sindicatos dos médicos. O fórum médico é no dia 17 de abril.