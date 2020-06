Bastonário da Ordem dos Médicos dá mais valor aos doentes do que à Champions

Miguel Guimarães está preocupado com a realização destes jogos por cá devido ao risco de aumento de casos de contaminação por Covid-19.Também a pensar nessa mesma situação, mas por parte de veraneantes o bastonário recomenda atenção à situação do Algarve.Com o Verão à porta Miguel Guimarães espera que a Direcção-geral da Saúde esteja atenta aos riscos de contágio, tendo em conta a visita de muitos turistas.Declarações do bastonário da Ordem dos Médicos após a visita do hospital portuense de São João.Esta quinta-feira é dia em que se celebra a nível nacional o Dia do Médico e Miguel Guimarães quer prestar homenagem aos médicos no hospital que mais tratou doentes de Covid.