Bastonário da Ordem dos Médicos diz que esta é a pior altura para António Costa abrir guerra aos profissionais

O bastonário da ordem dos médicos diz que esta é a pior altura para António Costa abrir guerra aos médicos. Em resposta às declarações do primeiro-ministro, Miguel Guimarães garante que a Ordem pode e deve fiscalizar entidades dos setores privado e social, quando a qualidade dos cuidados de saúde possa estar em causa, como foi o caso do lar de Reguengos de Monsaraz.