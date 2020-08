Bastonário diz que o primeiro-ministro ofendeu a classe médica



Por causa deste incidente foi marcada para amanhã uma reunião entre António Costa e Ordem dos Médicos.



Foi já depois de concluída a entrevista que António Costa, numa conversa em off com os jornalistas do Expresso, usou a palavra "cobardes" para se referir aos médicos que alegadamente se recusaram a prestar serviço no lar em Reguengos de Monsaraz.



O vídeo com as palavras do primeiro-ministro acabou difundido nas redes sociais