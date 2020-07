Bastonário dos Médicos aponta para a necessidade de mais profissionais no inverno

O semanário Expresso escreve este sábado que a Direção-Geral da Saúde foi alertada para um cenário muito provável de agravamento da pandemia depois do arranque do ano letivo e que esse alerta levou à preparação de um plano para fazer face ao aumento do número de infeções.Fonte do Ministério da Saúde confirmou à Antena 1 que vai haver um reforço das unidades de cuidados intensivos e dos laboratórios de testes e que a vacina da gripe vai ser antecipada.O bastonário Miguel Guimarães diz que é preciso preparar os serviços para o que aí vem, mas avisa que isso só é possível com mais profissionais de saúde.Miguel Guimarães recorda que também é necessário que Portugal esteja a postos para receber a vacina contra a Covid-19 quando essa vacina for encontrada.