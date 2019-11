Bastonário dos Médicos dá 6 meses para resolver queixas contra obstetra de Setúbal

Foto: Lusa

Seis meses e sem mais um dia, é o prazo dado pelo bastonário da Ordem dos Médicos para que haja uma decisão sobre as queixas apresentadas contra o obstetra Artur Carvalho, envolvido, por exemplo, no caso do bebé que nasceu em Setúbal com malformações graves.