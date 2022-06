Bastonário dos médicos defende autonomia e flexibilidade para contratar

O bastonário da Ordem dos Médicos sublinha que ainda há muitas perguntas sem respostas concretas na área da ginecologia e obstetrícia.

Miguel Guimarães pediu dados atualizados ao Governo sobre a assistência à gravidez e ao parto e da mortalidade materna e perinatal, por considerar que é importante saber o está a acontecer



"Precisamos de saber os dados sobre a maternidade materna e perinatal, o número de internamento em cuidados intensivos de grávidas e recém-nascidos, partos fora do hospital, partos no domicílio, taxas de cesarianas, partos instrumentados, episiotomia", disse Miguel Guimarães.O responsável considera ainda que na área da ginecologia e obstetrícia deve ser equacionada uma parceria do SNS com o setor privado.