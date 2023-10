No Fórum de Emergência, que reuniu as entidades do setor, os sindicatos acusaram Manuel Pizarro de empurrar o país para uma tragédia anunciada e exigiram propostas por escrito antes da reunião da próxima quinta-feira.



O ministro da Saúde garante que já o fez e avisa que não pode ser o Governo o único a ter abertura para resolver a situação.