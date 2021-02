Bastonário dos médicos pede recuperação ampla de rastreios oncológicos

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

A Administração Central do Sistema de Saúde apresenta um relatório que mostra que, em janeiro, foram adiadas mais de 20 mil cirurgias no país. O que representa uma quebra acima dos 30 por cento, em comparação com o mesmo período do ano anterior.