Bastonário. Médicos fizeram em 2021 "sete milhões de horas extraordinárias"

Pelo menos mais 200 médicos deverão juntar-se aos mais de mil que já pediram a escusa e muitos preparam ainda declarações de recusa de ultrapassarem as 150 horas extraordinário por ano a que estão obrigados, decisão que irá "paralisar muitos serviços" em particular as urgências.



O ano passado os médicos fizeram 700 milhões de horas extraordinárias, o que daria para "contratar cerca 3.500 médicos para trabalhar permanentemente no SNS com horário normal semanal de 40 horas durante um ano" afirmou Miguel Guimarães na RTP3.



"Está na altura do Ministério da Saúde assumir a sua responsabilidade", frisou.