Bastonário quer explicações sobre demissão na Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta

Numa carta dirigida ao diretor clínico do Garcia de Orta, o bastonário da Ordem dos Médicos fala de “consternação” com a demissão por parte do Conselho de Administração do diretor do serviço de Ginecologia/Obstetrícia.







“Muito em particular depois de todas as carências de capital humano que atravessam e que só não tiveram mais impacto devido ao esforço de toda a equipa e ao papel congregador e aglutinador do diretor”, considera Miguel Guimarães.





O bastonário pede à administração do hospital, na pessoa do diretor clínico, que explique e fundamente a decisão. Ao mesmo tempo quer saber qual o plano para um serviço “já fragilizado e em que qualquer decisão que contrarie o sentimento no terreno pode prejudicar ainda mais a continuidade dos médicos e restantes profissionais de saúde”.





Miguel Guimarães recorda os alertas de encerramento do serviço de urgência no ano passado “perante uma redução muito significativa do número de especialistas”, nada foi feito e “a preocupação em negar a realidade foi maior do que a de resolver os problemas, o que criou um mal-estar ainda maior entre os profissionais”. A urgência pediátrica chegou a estar encerrada durante alguns períodos da noite, por falta de especialistas para assegurar as escalas.







O conselho de administração do hospital argumentou em comunicado na sexta-feira que “num ato de gestão interna, e na sequência de uma atuação institucionalmente incorreta da exclusiva iniciativa do diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia para com o Conselho de Administração, que o próprio tornou pública, teve que agir em conformidade, decidindo a cessação da sua comissão de serviço”.

Na carta ao Garcia de Orta, datada de 1 de junho, Miguel Guimarães pede ainda esclarecimentos adicionais sobre o trabalho extraordinário a que os médicos deste serviço têm estado a ser sujeitos.





“Os médicos trabalham todos os dias para salvar vidas e muito para lá daquilo a que são obrigados. Isso ficou mais do que demonstrado durante esta pandemia”, sublinha o bastonário. Por isso mesmo, considera que os médicos “não podem ser coagidos a prestar horas extraordinárias desumanas e que, mais do que os impedir de compatibilizar a profissão com a vida pessoal, representam um risco para a segurança clínica”.A demissão do diretor do serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Garcia de Orta já tinha sido criticada pelo Sindicato Independente dos Médicos, que considera que a decisão foi tomada de forma “leviana”.