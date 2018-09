"Batalha Saudável" permitiu redução do excesso de peso nas crianças do concelho

Lusa26 Set, 2018, 09:54 / atualizado em 26 Set, 2018, 09:54 | País

"Após a sistematização da recolha de dados relativos à composição corporal dos alunos, recorrendo à medição do peso, altura e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), através das Curvas de Crescimento da Organização Mundial da Saúde", verifica-se "uma redução de 7% dos casos de obesidade no pré-escolar, aumentando esse valor para 7,2% junto dos alunos do 1.º ciclo".

No ano letivo 2016/17, o Município da Batalha, no distrito de Leiria, em articulação com o Agrupamento de Escolas, avançou com o projeto "Batalha Saudável" em todas as escolas básicas e jardins-de-infância da rede pública, com o objetivo de combater a obesidade infantil.

O projeto, que envolve mais de 750 alunos, "recorre a uma nutricionista, que procede ao levantamento e à classificação do estado nutricional dos alunos do concelho da Batalha".

A especialista realiza ainda ações de promoção junto deste público, transmitindo "conhecimentos sobre a importância de uma alimentação saudável e diversificada".

"A redução do número de casos em que o excesso de peso nas crianças é prevalente, justifica a continuidade deste projeto no ano letivo que agora iniciou, reforçando por esta via as ações de sensibilização junto dos alunos e dos encarregados de educação para as vantagens de uma alimentação saudável", adiantou a autarquia numa nota de imprensa.

O presidente da Câmara, Paulo Batista Santos, citado no comunicado, considerou que os dados agora conhecidos "confirmam que a prevenção é mesmo a melhor resposta a este problema complexo que é a obesidade infantil".

O Município recorda que uma em cada três crianças portuguesas apresenta excesso de peso, uma tendência que para os especialistas em saúde pública vai intensificar-se nos próximos anos.

"Em boa hora a autarquia da Batalha, em articulação com o Agrupamento de Escolas, deu início a este projeto que tem merecido total abertura e disponibilidade na sua implementação junto da comunidade escolar", remata Paulo Batista Santos.