Baú das cinzas e gaiola para esferovite

Foto: Paula Véran / Antena 1

As cinzas e a esferovite são resíduos dos típicos grelhados na cidade de Setúbal, terra de peixe. O lixo causado não tinha lugar próprio e era usual, em dias de vento, ver as caixas brancas da esferovite e as cinzas andarem pelo ar. Os restaurantes há muito que pediam uma solução e a autarquia de setúbal resolveu fazer uma experiência com novos equipamentos para estes resíduos. Reportagem de Paula Véran