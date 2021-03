"Bazuca" para a habitação insuficiente

Mais de metade das verbas previstas no Programa de Recuperação e Resiliência para as questões da habitação vai ser aplicada em vinte e cinco municípios. O Governo quer resolver os problemas habitacionais de vinte e seis mil famílias nos próximos três anos, mas os pedidos já validados pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbanas mostram que as necessidades vão ainda mais além.