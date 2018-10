Partilhar o artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica Imprimir o artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica Enviar por email o artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica Aumentar a fonte do artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica Diminuir a fonte do artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica Ouvir o artigo BdP confirma aumento do crédito ao consumo e desaceleração económica