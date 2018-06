BdP espera crescimento económico de 2,3% em 2018

Foto: RTP

A economia deve crescer 2,3 por cento este ano, descendo para 1,9 em 2019 e 1,7 em 2020.



No documento agora apresentado, destaca-se a recuperação do crescimento para os valores antes da crise.



O BdP revela também que o endividamento do sector não financeiro aumentou 5,9 mil milhões de euros, na comparação com o mesmo mês do ano passado.