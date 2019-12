BE avança com pacote legislativo para travar comissões bancárias abusivas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Bloco de Esquerda quer que haja uma acesso de todos a uma conta básica, independentemente das contas que tenha, e acabar com as taxas cobradas no MBWay, uma aplicação que permite efetuar de forma rápida transferências e outras operações bancárias através do telemóvel.