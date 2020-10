BE compreende necessidade de ajustar medidas para controlar pandemia

O primeiro-ministro está a receber os partidos com assento parlamentar no sentido de equacionar novas medidas de controlo da pandemia. A coordenadora do Bloco de Esquerda destaca a quantidade de novos casos no país e a pressão que já pende sobre os serviços de saúde para dizer que compreende a necessidade de ajustar medidas.