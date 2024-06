BE considera SNS é cada vez pior e sem soluções

Estela Silva - Lusa

Um mês depois do anúncio do Governo, o tema vai esta sexta-feira a debate, no Parlamento, por iniciativa do BE.



Marisa Matias, deputada do Bloco, fala em "inação" e diz que este é o momento certo para questionar o Executivo.



Ainda esta semana, o Conselho das Finanças Públicas assinalou que a estratégia do Governo para o setor "pode apresentar riscos orçamentais", com os técnicos a sublinharem uma ausência de informação sobre o custo das medidas apresentadas.