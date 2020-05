BE defende plano de recuperação da atividade programada no SNS

O Bloco de Esquerda sai em defesa de um plano de recuperação da atividade programada no Serviço Nacional de Saúde. O partido apresentou uma recomendação ao Governo, para reforçar a capacidade do SNS para recuperar todas as consultas e cirurgias que foram adiadas, nas últimas semanas.