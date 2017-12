Partilhar o artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência Imprimir o artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência Enviar por email o artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência Aumentar a fonte do artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência Diminuir a fonte do artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência Ouvir o artigo BE discorda da devolução do IVA aos partidos e votou a favor da lei para viabilizar convergência