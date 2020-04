BE diz que 25 de Abril e 1.º de Maio seguirão indicações de autoridades de saúde

Em conferência de imprensa através de plataforma digital para apresentar as conclusões da Mesa Nacional do BE, que se reuniu por videoconferência, Catarina Martins foi questionada por diversas vezes sobre a forma como se vai assinalar em período de estado de emergência, devido à covid-19, quer o 25 de Abril quer o 1.º de Maio e considerou "haver alguns equívocos".

Em relação ao 25 de Abril, a líder do BE defendeu que o que está previsto é "uma sessão muito reduzida no parlamento", ainda com menos pessoas do que as que têm estado nos plenários com votações e ressalvando que a cerimónia "só pode realizar-se nas condições em que as autoridades de saúde entenderem".

Catarina Martins sublinhou que a sessão solene que está prevista - com um terço dos deputados e menos convidados, num total estimado de cerca de 130 pessoas no hemiciclo -, com intervenções de todos os partidos, "corresponde à obrigação dos titulares de cargos políticos que foram eleitos".

"Ninguém compreenderia que os profissionais de saúde estejam a trabalhar, tal como as forças de segurança ou o setor da alimentação e distribuição, e os partidos políticos emigrassem para parte incerta e não tivessem a clareza da proposta", afirmou.

Já quanto ao 1.º de Maio, que à luz do novo decreto de estado de emergência vai poder ser celebrado em moldes ainda a definir, Catarina Martins salientou que "não há ainda nenhuma decisão".

"O que existe é uma vontade, se houver condições de saúde pública que o permitam, de alguma forma dar um sinal de que o país pode lentamente recuperar a atividade", afirmou, salientando que só serão tomadas decisões sobre o formato das comemorações "depois de haver dados e indicações das autoridades de saúde".

Na sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que o 1.º de Maio vai poder ser celebrado, mas com "o distanciamento adequado", faltando as autoridades de saúde dar as indicações necessárias para definir o formato, em conjunto com as forças de segurança e as centrais sindicais.

"Acho estranho existirem já conclusões sobre o 1.º de Maio quando a decisão é perceber o que é possível fazer tendo em conta a situação da pandemia", reforçou hoje Catarina Martins.