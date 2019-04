Partilhar o artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde Imprimir o artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde Enviar por email o artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde Aumentar a fonte do artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde Diminuir a fonte do artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde Ouvir o artigo BE diz que o PS tem que escolher entre SNS e grandes grupos privados de saúde